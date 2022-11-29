В скором времени мы увидим ощутимые результаты сотрудничества Армении и Индии. Об этом заявил посол Армении в Индии Юрий Бабаханян, отвечая на вопрос журналистов об оружейной сделке между Ереваном и Дели.

«Не хочу раскрывать много подробностей, поскольку эта тема очень чувствительная. Но могу сказать, что в этом плане сотрудничество весьма удачное, и в скором времени мы увидим ощутимые результаты такого сотрудничества, которое будет продолжительным. Это — стратегическое сотрудничество с братской Индией», – отметил он. И добавил, что «это только начало сотрудничества в сфере обороны, и Армения перевооружит свою армию, в том числе при помощи Индии».