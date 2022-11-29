Переговоры между Россией и Украиной пока невозможны в связи с позицией украинской стороны, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга, передает ТАСС.

«Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — объяснил пресс-секретарь российского главы государства.

Песков обратил внимание, что в настоящий момент для мирных переговоров от украинской стороны необходима «политическая воля и готовность обсуждать те требования России».