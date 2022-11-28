Выражение «реклама — двигатель торговли» появилось на свет в конце девятнадцатого столетия и прочно закрепилось не только в умах, но и на практике. Реклама реально влияет на состояние деловой жизни. Ни одна компания, ни один бизнесмен не представляет свою деловую жизнь без нее.

Предприимчивые люди перед тем, как возвестить о начале деятельности деловых детищ, в качестве тизеров широко используют рекламные продукты. Такой подход формирует в обществе представления о направлении деятельности и предполагаемых услугах нового делового звена.

Банковские учреждения особенно привязаны к рекламе, потому что за счет нее расширяется круг клиентов финансовых учреждений. В профильном секторе всегда тесно из-за наличия большого числа конкурентов, потому надо играть на опережение с помощью успешной рекламной деятельности. По этой причине финансовые учреждения часто проводят рекламные кампании, завоевывая внимание клиентов всевозможными сюрпризами и расширяя круг преференциальных услуг.

Активно ворвавшийся в орбиту финансово-деловой жизни страны yelobank располагает солидным рекламным активом. На официальном сайте, билбордах, щитах городских перекрестков, где размещены сведения об услугах банка, все, как говорится, чин чинарем. Только стань клиентом, и ты в выигрыше. Но …

25-го ноября yelobank преподнес клиентам «оригинальный сюрприз». Время совпало с концом рабочего дня — пятницы, когда деловая жизнь постепенно перестраивалась на уикендовскую волну. Как выяснилось из многочисленных свидетельств, осуществившие электронные банковские операции клиенты угодили пальцем в небо. В работе банка произошел сбой. С переводом значительного количества электронных услуг на онлайн-режим понятия «час-пик», «выходные дни» или же «праздники» перестали представлять проблему для участников денежно-переводных операций. Система электронных платежей вот уже несколько лет является обыденной схемой, которая работает с мультипликативным эффектом.

Принося прибыль банку, она упрощает жизнь клиентам, в результате чего выигрывают все. Ведь с упрощением процедур достигается экономия ресурсов. Людям не приходится тратить драгоценное время на передвижения, ударяться в самоедство, жалуясь на пробки и другие неудобства. Владельцам гаджетов и компьютеров и вовсе не составляет большого труда осуществлять платежи, скажем, из дома.

И вот, в пятничный вечер столичному студенту Юсифу Аббасзаде срочно понадобились 12 манатов для расчета в одном из учреждений. Он попросил родителей посадить сумму на его личную банковскую карту из терминала, коих в городе масса. Приблизительно в 18:30 нужная сумма денег была перечислена на личный аккаунт из терминала ASAN Ödəniş, расположенного внутри госучреждения. Сумма небольшая, однако без нее студенту не удалось осуществить платеж.

Перечисленные на карту Ю.Аббасзаде средства так и не сели на счет пользователя. Позже выяснилось, что в злополучный день в течение трех с лишним часов на закате рабочего времени электронные банковские операции были сорваны ввиду сбоя в системе yelobank. В субботу утром в ходе телефонного разговора с представительницей банка клиенту было заявлено, что вместе с чеком, подтверждающим перевод денежных средств, необходимо явиться в отделение банка. Было также сказано, что утеря чека, подтверждающего перевод, будет равносильна потере средств.

Банковская сфера сродни системе кровообращения деловой жизни. Если она хромает, то можно дальше не обсуждать ее функции и роль в системе рыночных отношений и в простых человеческих измерениях.

Реклама, конечно же, вещь хорошая и полезная, но с тем условием, что она соответствует действительности. Сбои в системе случаться могут, ведь форс-мажор никто не отменял. Однако в голове никак не укладывается, когда ссылаются на отключение системы электронных данных. В связи с произошедшим не безынтересно знать о судьбе потерянных средств пользователей банка, ведь в тот день не один столичный студент воспользовался услугами yelobank.

Рахман Мехтиев