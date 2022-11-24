Мы никогда не говорили, что готовимся выйти из ОДКБ, это ОДКБ покидает регион, и мы этим обеспокоены. Об этом в беседе заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«Наших партнеров нужно спросить, решила ли ОДКБ покинуть Южный Кавказ. Если да, то нужно об этом громко заявить», – добавил он.

По словам Симоняна, сегодня «на территории страны-члена ОДКБ Армении» находятся войска третьего государства, коим является Азербайджан.

«Не знаю, как страны-члены Организации с этим могут мириться», – заключил он.