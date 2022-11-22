В результате деятельности по разминированию, осуществленных инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской Армии, 21 ноября в северном направлении высоты Сарыбаба было обнаружено противопехотное минное поле, установленное незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Информацию об этом распространило Министерство обороны.

Согласно сообщению, в результате проведенных на территории мероприятий по разминированию, было обнаружено и обезврежено 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в 2021 году в Армении.

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии продолжают мероприятия по разминированию наших территорий.