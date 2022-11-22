Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что видит позитивные тенденции в плане нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

«Спецпредставители Армении и Турции проводят встречи. Даже в информационно-пропагандистском поле я вижу позитивные тенденции и надеюсь, что мы сможем установить цивилизованные, нормальные и предсказуемые добрососедские отношения», — заявил Хачатурян в интервью итальянскому изданию SpecialEurasia.

Хачатурян отметил, что развитие добрососедских отношений с другими странами, в том числе с Турцией, «никогда не было для Армении оспариваемой идеей» и Ереван «всегда выступал за установление отношений с Анкарой и открытие границ без предусловий».

По его словам, в начале 90-х гг. и 2008-2009 гг. у двух стран была возможность двигаться к примирению. Эти возможности не были использованы должным образом, однако сейчас стоит говорить не об утерянных шансах, а о новых перспективах.

Хачатурян считает, что лучший инструмент для решения сложнейших задач – это «демократия и развитие» и с этой точки зрения Армения рассматривает нормализацию отношений с соседями как «возможность решить сложные проблемы».