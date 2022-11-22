Франция отказалась экстрадировать бывшего губернатора Сюникской области Армении Сурена Хачатряна, сообщили информагенству «Sputnik Армения» в Генеральной прокуратуре республики.

В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что Хачатрян находится во Франции. В Париж было направлено ходатайство о его выдаче. В конце октября французский МИД через армянское внешнеполитическое ведомство уведомил правоохранительные органы закавказской республики о том, что 29 июня судебные органы западноевропейской страны дали отрицательное заключение на обращение со стороны Еревана.

В основе этого решения лежит Европейская конвенция о выдаче 1957 года, согласно одному из положений которой «для заинтересованного лица выдача может иметь исключительно тяжëлые последствия».

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Армении намерена конфисковать у экс-губернатора Сюника и связанных с ним лиц недвижимое имущество и другие активы на 19,1 млрд драмов (около $ 48 млн). Бывшему губернатору юго-восточного региона Армении скандально известному Сурену Хачатряну (широко известен на родине под прозвищем Лиска) было предъявлено обвинение в 2019 году, после «бархатной революции» в республике. Его объявили в розыск. Хачатрян обвиняется в превышении должностных полномочий, подстрекательстве к крупной растрате денежных средств и должностному подлогу, в результате чего государству нанесëн значительный ущерб.