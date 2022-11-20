Федеральная прокуратура США проводит расследование в связи с тем, принимала ли Надин Арсланян, жена сенатора Боба Менендеса, подарки и услуги в качестве взяток от определенных лиц.

Об этом сообщила газета «Wall Street Journal» со ссылкой на лиц, имеющих отношение к делу.

Сообщается, что прокурор Южного округа Нью-Йорка вызвал в суд лиц, имеющих отношение к «делу Арсланян».

В повестке в суд, которая, как сообщается, была отправлена несколько месяцев назад, запрашивалась информация о паре, но неизвестно, о чем конкретно была эта информация.

Сообщается, что текущее расследование связано с обыском, проведенным в 2019 году в доме и офисе Ваэля Ханы, владельца единственной компании, имеющей лицензию на экспорт халяльного мяса в Египет.

Было объявлено, что у Ваэля Ханы были связи с женой сенатора Менендеса Надин Арсланян.

На основании судебных документов, представленных в 2020 году адвокатом Ханы Лоуренсом Лутцбергом, прокуратура расследует возможную тайную иностранную лоббистскую деятельность в Соединенных Штатах, а также другие возможные федеральные нарушения.

В то же время прокуратура вызвала в суд Андраника Арсланяна, адвоката из Нью-Джерси, давнего друга Надин Арсланян.

Текущие расследования отделены от дела о государственной коррупции против Менендеса, которое было начато в 2015 году.

Отметим, что это не первое обвинение в коррупции против Менендеса и его семьи. Федеральная прокуратура начала расследование в отношении сенатора по обвинению в коррупции также в 2015 году.

Расследование продолжалось четыре года, но прокуроры закрыли дело до того, как оно было передано в суд. В американских СМИ были опубликованы утверждения о сексуальных связях сенатора с несовершеннолетними.

Менендес, финансируемый армянами и занимающийся армянским лоббированием в Сенате США, периодически выступает с весьма предвзятыми, безосновательными и клеветническими утверждениями против Азербайджана.

Ни для кого не секрет, что такие конгрессмены, как Фрэнк Паллоне, Адам Шифф, Роберт Дольд, Брэд Шерман или такие сенаторы, как Барбара Боксер и Боб Менендес, которые на долгие годы стали рупором армянского лобби в Конгрессе США, а также некоторые из них, за счет огромных армянских средств с удовольствием выполняют предвзятые заказы против Азербайджана.

Стоит подчеркнуть, что сенатор Менендес в разное время, начиная с 2005 года, получил от армянских лоббистских организаций 250 тысяч долларов США.

Было ясно как день, что визит Нэнси Пелоси, а также еще одной группы представителей Конгресса США в Ереван некоторое время назад тоже был направлен на получение поддержки и грязных денег от армянского лобби.