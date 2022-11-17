Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Данную информацию приводит МИД Азербайджана.

В ходе переговоров обсуждались гуманитарные вопросы и меры по построению доверия в регионе.

Дж.Байрамов проинформировал спецпредставителя о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.

Швыдкой подчеркнул важность усилий Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе. Он заявил о готовности оказать поддержку в реализации совместных мероприятий в культурной и гуманитарной сферах.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.