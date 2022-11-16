Польские системы противовоздушной обороны (ПВО) не сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая упала на территории Польши вечером 15 ноября, из-за ее характеристик полета. За несрабатывание систем ПВО оправдался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на официальном сайте объединения.

«Баллистические и крылатые ракеты обладают особыми характеристиками, за которыми мы следим, отслеживаем и делам вывод, является ли это атакой или чем-то еще. Скорее всего [прилет украинской ракеты является] ошибкой украинской системы ПВО. И эта ракета не обладает характеристиками для удара [по наземным целям]», — заявил генсек.

Столтенберг добавил, что этот случай не говорит о том, что «НАТО якобы не способна защищаться от преднамеренных атак и ударов по территории стран-участниц альянса».