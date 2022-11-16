Минобороны РФ прокомментировало вчерашние обстрелы Украины и взрывы в Польше.

В ведомстве заявили, что ВС РФ наносили удары “высокоточным оружием” по “системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики” не ближе 35 км от украинско-польской границы. “Цель достигнута, все ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены”, — отметило министерство, добавив, что ВС РФ не наносили ни одного удара по объектам в Киеве.

Опубликованные фото с разрушениями в жилых кварталах города назвали последствиями “выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города” комплексов ПВО. Обломки, упавшие в Пшеводуве, однозначно идентифицированы российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 ВСУ, уверяет Минобороны.