Большинство стран Группы двадцати (G20) «резко осуждает войну в Украине», однако среди участников объединения есть другие мнения и оценки этой ситуации.

Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в среду по итогам саммита на острове Бали, передает ТАСС.

«Большинство членов [G20] резко осудило войну в Украине и подчеркнуло, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций», — отмечается в документе.

В заявлении говорится, что лидеры G20 не считают формат объединения «форумом для решения вопросов безопасности». «Мы отмечаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — добавили лидеры «двадцатки».

Страны Группы двадцати подчеркивают важность зерновой сделки и выступают за продолжение ее реализации.

«Мы приветствуем подписание при посредничестве Турции и ООН двух соглашений по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Подчеркиваем важность их полной, своевременной и постоянной реализации всеми соответствующими заинтересованными сторонами, а также [поддерживаем] призывы генерального секретаря ООН к продолжению реализации этих усилий участниками», — отмечается в документе.

В G20 примут срочные меры для предотвращения голода и налаживания цепочек поставок продовольствия.

«Мы обязуемся принять срочные меры, чтобы решить проблему голода и помочь развивающимся странам. Необходимо наладить цепочки поставок продовольствия и ускорить переход к устойчивому сельскому хозяйству», — говорится в документе.

Страны G20 выступают против запретов и ограничений на экспорт продовольствия и удобрений.

Страны G20 выступают за выведение гуманитарной деятельности из-под действия санкций.

«Мы продолжаем поддерживать вывод гуманитарной деятельности из-под санкций и призываем все страны поддержать эту цель, в том числе посредством усилий в ООН», — говорится в документе. При этом в нем отмечается, что страны «двадцатки» будут продолжать следить за «состоянием глобальной продовольственной безопасности».

Страны G20 считают применение или угрозы применения ядерного оружия недопустимыми.

«Крайне важно поддерживать международное право и многостороннюю систему, обеспечивающую мир и стабильность. Это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН, и соблюдение норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и инфраструктуры в вооруженных конфликтах. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», — говорится в документе.

«Мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны», — отмечается в заявлении.

В G20 подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы спрос на энергоносители соответствовал доступным по цене поставкам энергии.

«Мы живем в период климатических и энергетических кризисов, усугубляемых геополитическими проблемами. Мы переживаем волатильность цен на энергоносители и рынков, а также нехватку/перебоев в энергоснабжении. Мы подчеркиваем настоятельную необходимость быстрого преобразования и диверсификации энергетических систем, укрепления энергетической безопасности, устойчивости и стабильности рынков путем ускорения и обеспечения перехода к чистой, устойчивой, справедливой, доступной и инклюзивной энергетике и притока устойчивых инвестиций. Мы подчеркиваем важность обеспечения того, чтобы глобальный спрос на энергоносители соответствовал доступным по цене поставкам энергии», — отмечается в коммюнике.