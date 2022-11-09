С 18:40 8 ноября до 02:20 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Йухары Шорджа, Азизли, Йухары Загалы Басаркечярского района и населённого пункта Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы, Йеллиджа, Зяйлик, Загалы Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции Азербайджанской Армии в направлении Ходжавендского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.