Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не хочет прекращения боевых действий в Украине на условиях России. Об этом он сообщил на климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе, передает РИА Новости.

По его словам, такой сценарий стал бы катастрофой для Украины, а также опасностью для НАТО, так как это показало бы, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами.

Столтенберг добавил, что Россия демонстрировала амбиции не только в отношении Украины, но и в отношении НАТО.