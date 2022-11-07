Итоги трехсторонней встречи в Сочи лидеров Азербайджана, России и Армении, состоявшейся 31 октября, откровенно разочаровали не только армянскую, но и российскую сторону. Несмотря на все усилия Владимира Путина и Никола Пашиняна протащить в текст итогового заявления хоть слово о пресловутом «статусе» ныне несуществующего Карабаха, они были разбиты о твердую позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ильхам Алиев прямо заявил Путину, что «карабахский конфликт – уже история, он решен два года назад. Потому в этом контексте тут обсуждать нечего.

Напомним, что за день до сочинской встречи в Ханкенди состоялся митинг сепаратистов, которые вышли на улицы с затхлыми и заплесневелыми лозунгами типа «не отдадим арцах», «независимость», «самоопределение» и все такое. Кстати, тогда же глава партии «Во имя республики» Арман Бабаджанян заявил, что именно командующий РМК Андрей Волков инициировал и поручил проведение митинга, согласно которому, если Армения откажется от «российского варианта» урегулирования, миротворческая миссия покинет Карабах.

Однако, как отмечалось выше, ни шантаж Волкова, ни тщетные потуги рвущих себе голосовые связки сепаратистов не прошли. Мало того, спустя несколько дней Никол Пашинян признал, что на встрече с лидерами Азербайджана и России в Сочи поднимал вопрос о продлении мандата российских миротворцев в Карабахе, но оно было отклонено. Представители сепаратистского режима в Карабахском регионе, понимая, что бесславный конец не за горами, и до конца года мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан, встревожены не на шутку. Потому не жалея сил, пытаются в очередной раз устроить провокацию, контуры которых обозначены уже сегодня.

Так, заштатный провокатор Давид Бабаян, именуемый себя «главой мид арцаха», заявил, что «распространяемая азербайджанскими телеграмм-каналами информация о том, что по Лачинскому коридору в «арцах» под видом «миротворческой гуманитарной помощи» переправляется военная техника, не соответствует действительности. «Это геополитический и информационный шантаж и терроризм. Везде установлены камеры. Все видно. Это также удар по российским миротворцам, особенно после встречи в Сочи», — написал он на своей странице в Facebook.

Начнем с того, что по Лачинскому коридору еще во время 44-дневной войны армянские вооруженные подразделения снабжались военным грузом – это не новость. Оружие и военная техника поступала из самой Армении, куда, в свою очередь, смертоносный груз доставлялся из братской России транзитом через не менее братский Иран. Но и после войны и размещения российских миротворцев для армян были созданы все условия для беспрепятственного поступления оружия по данному коридору. Факты налицо.

13 ноября прошлого года армянский террорист бросил гранату РГД-5 в азербайджанских и российских военных у города Шуша на блокпосту Дашалты. Были ранены трое военных. Каким образом террористу удалось проскочить российские блокпосты с гранатой за пазухой? Это вопрос к «миротворцам». А вот другой пример. В конце марта сего года перед носом РМК в зоне его ответственности армяне сколотили незаконный вооруженный отряд в селе Фаррух, откуда обстреливались азербайджанские позиции. В результате, азербайджанские военнослужащие, взяв на себя обязательства РМК, сами очистили село от армянских бандформирований. И таких примеров немало.

То есть, РМК давно уже себя дискредитировал, и, говоря словами Бабаяна, нет никакой надобности наносить по российским миротворцам «удар». Расчет Бабаяна, переводящего стрелки на репутацию РМК, прост. Вооруженные сепаратисты устраивают очередную провокацию, в ответ получают по зубам от азербайджанских военнослужащих, в результате мы слышим надоедливый скулеж армянской стороны об «истреблении» и «уничтожении». Естественно, что в этом случае и российские «миротворцы» отопрутся от всего, мол, никакой военной техники по Лачинскому коридору не поступало. То есть, после всего «заварухи» армянская сторона заявляет, что при таких условиях невозможно подписание мирного договора, и внимание от основной цели будет отвлечено.

Учитывая то обстоятельство, что Пашинян на словах ратует за подписание мирного договора, а на деле всячески цеплялся за «отмазки», наша версия выглядит вполне правдоподобной. Но долго ли Пашиняну удастся оставаться в роли «клоуна-миротворца»? Ведь сколько веревочке не виться, конец найдется…

Фарид Теймурханлы