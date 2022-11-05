Нет такой страны, где бы Армения не вела пропаганду против Азербайджана, заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Азай Гулиев, сообщает Minval.az.

«С одной стороны, ты говоришь о мире, с другой, ведешь пропаганду против Азербайджана, распространяешь ложь, клевету. Конечно, мы надеемся, что в ближайшие месяцы этот мирный процесс принесет свои плоды и на Южный Кавказ придет мир и согласие», — отметил Азай Гулиев.

Депутат также отметил, что Азербайджан внимательно следит за происходящим в регионе: “таких людей, как Рубен Варданян привозят на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и его его рукой хотят создать преграду азербайджано-армянской мирной повестке дня.

”Когда придет время, Азербайджан предпримет необходимые ответные шаги», — сказал он.