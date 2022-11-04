Российский бизнесмен Рубен Варданян, достигший в стезе международного отмывания денег и финансового мошенничества немалых «высот», впишет на этой неделе в свой CV, пожалуй, самую бессмысленную и бесславную строчку. «Бросив», согласно его оперативной легенде, всё свое миллиардное состояние и якобы «переписав» весь нажитый «непосильным трудом бизнес» на родственников и партнеров, Варданян торжественно объявил о том, что будто бы отказывается от российского гражданства и посвящает остаток своей жизни участию в судьбе вымышленного народа несуществующего и потерявшего последние надежды на признание «государства». И делает он это бескорыстно, исключительно по зову сердца, корней, предков, земли, неба и чего-то еще… И отныне все его мысли, энергия, деятельность будут отданы… вот этому небольшому оставшемуся коммьюнити на небольшом клочке земли, отсчитывающему последние годы своих блужданий пó миру в поисках какого-то таинственного и так и найденного «миацума».

Прямо, «Диоклетиан» какой-то. Или второй «Иван Грозный», оставивший трон и уехавший в Александровскую слободу. А то и вовсе «Хаймон Рот» из второй части фильма «Крестный отец», который, как известно, «не думал о себе», а зарабатывал деньги «для друзей».

И вот сегодня полку жителей планеты «параллельных реальностей» прибыло. Новоявленный отшельник был назначен на должность «госминистра», что и стало той самой новой строчкой в его резюме. На место того самого Артака Бегларяна, на которого без слёз невозможно было смотреть.

Знаете, со стороны всё это может показаться настолько нереальным, что Варданяна можно одновременно назвать и полным глупцом, и гениальным комбинатором.

Ну, в таланте махинатора ему, конечно, не откажешь — в этой области он действительно превзошёл многих коллег, кто решил пуститься во все тяжкие и встать на путь мошенничества, недоплачивая налоги в казну некогда приютившего его государства и обделяя, тем самым, малоимущих бюджетников, пенсионеров, студентов, инвалидов. Но если оставить в стороне его предпринимательство и начать изучать его первые шаги на псевдополитическом попроще, то… Что это — абсолютная политическая некомпетентность, неумение делать расчёты, неспособность оценивать сложившиеся реалии «на земле» и смотреть неизбежностям в глаза или, напротив, выстраивание некоей изящной многоходовки с использованием в качестве жертвенной пешки того самого — прости, Господи! — «арцаха» и армянских жителей этого азербайджанского региона?

Вряд ли первое. Тут, как говорится, и дитю ясно, что будущего у «миацума» больше нет. Его, впрочем, и раньше не было, даже в самые лучшие для армян времена. А теперь-то уж подавно — следы от удара тяжелого «Железного кулака» еще долго будут на теле армянского сепаратизма. И предвидеть свое ближайшее будущее, заглянуть всего на какие-то два три-года вперед, могут даже самые наивные из армянских жителей Карабаха. Поэтому, сомнительно, чтобы Рубен Варданян всерьёз питал какие-то иные иллюзии.

Тогда, что это?

О том, что Рубен Варданян является проектом… выразимся дипломатично, «отдельно взятой башни» очень известного архитектурного ансамбля, не говорил разве что ленивый. Мы не будем, конечно, раскрывать всего того, о чём мы осведомлены, а знаем мы немало. По крайней мере, ровно столько, сколько нам надо. Знаем, например, что так называемый «арцах», сомнительному будущему которого Варданян публично поклялся посвятить остаток своей жизни, является всего лишь трамплином для его прыжка в столицу одного недалёкого государства. В качестве кого (или, правильнее сказать, на место кого), а самое главное — в роли проводника интересов какой державы, настругавшей этого засланного на Южный Кавказ «буратино», тоже, как нам кажется, излишне говорить вслух. Да и зачем! Гражданство получают, гражданство сдают. Разве это важно, когда из мировой истории известно немало примеров ставленников и прочих марионеток. Воцарение своего человека в форпосте, потеря которого, ну, никак не входит в планы той державы, окупит, по замыслу закулисных «тигранов-петросянов», все инвестиции, вложенные в эту шахматную многоходовку. Ну, толк в инвестициях, особенно, сулящих прошедшие через лаундромат немалые барыши, уж кто-кто, а Варданян точно знает. Этим объясняются сопутствующие расходы, такие как, например, покупка недвижимости для командующего РМК, генерала Волкова, и трудоустройство его родственников в российских структурах. Всё это делается в расчёте на вожделенный прыжок с должности преемника скомороха Артака Бегларяна в кресло куда посолиднее и, главное, полегитимнее.

Только знают ли те наивные жители Ханкенди и окрестных сёл, что их и в этот раз используют в качестве жертвенных… ну, хорошо, скажем дипломатичнее — пешек на шахматной доске?

Отдел политики Minval.az