Во Франции— громкий расистский скандал. И не где-нибудь, а в парламенте. Национальное собрание Франции обсуждало ситуацию с нелегальными мигрантами. Слово взял депутат от партии «Непоколебимая Франция» (LFI) Карлос Мартенс Билонго, конголезец по происхождению. Он напомнил с 234 беженцах, спасённых судном «Ocean Viking» под норвежским флагом: они застряли в Средиземном море на 11 дней.

И пока Билонго говорил, другой депутат, Грегуар де Фурна, представляющий ультраправое «Национальное единство», выкрикнул: «Пусть он возвращается в Африку!» Между депутатами вспыхнула перепалка. Заседание прервали сначала на 5 минут, затем спикер палаты Яэль Браун-Пиве объявил, что завершает заседание.

Но скандал только разгорается. Блок левых и экологических партий «Социально-экологический новый народный союз» (NUPES), к которому и принадлежит Билонго, распространил заявление, обещал потребовать самого строгого наказания в отношении Фурна. Сам Билонго заявил журналистам: «Мне в такой форме указали на цвет моей кожи. Я родился во Франции, я французский депутат», — добавив, что «сегодня мы увидели настоящее лицо RN». Фурна пытается что-то пищать в своё оправдание и уверяет, что его «пусть вернется в Африку» относилось не к депутату конголезского происхождения, а к кораблю с мигрантами, но это уже звучит не очень убедительно.

Теоретически речь о выходке отдельно взятого депутата. Но лишь теоретически. «Личное мнение» в расистских тонах может прозвучать во время уличной потасовки. Но если «Убирайся в Африку» прозвучало не в уличной забегаловке в криминальном пригороде, а в парламенте — это уже «диагноз» всей политической системе Франции. Потому как получается, что во Франции со всем ее «Cвобода, равенство, братство» откровенно расистские партии имеют возможность действовать легально, проводить своих депутатов в парламент и т.д. Добавим от себя: выкрик депутата Фурна еще и «обнулил» некогда популярные среди европейского «болтающего класса» разговоры о «новых правых», которые будто бы провели свой «ребрендинг», что они отошли от прежней погромной неонацистской идеологии, и вообще это уже не «ультраправые», а «консерваторы» и т.д. Как оказалось, «ультраправые» в парламенте по своей идеологии не так уж сильно отличаются от погромщиков-«скинхедов» — разве что не стригутся наголо, не делают нацистских татуировок и не носят в кармане кастет.

Более того, ксенофобия в современной Франции стала по сути дела легальной и разрешённой. Достаточно вспомнить ксенофобские и исламофобские «инициативы» нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. В 2020 году нынешний хозяин Елисейского дворца объявил войну «мусульманскому сепаратизму». Нет, мусульмане не пытались объявить «исламскую республику» где-нибудь в Марселе. Но в мусульманских общинах Франции действовали частные школы, и Макрон приказал проверить эти частные школы на «соответствие республиканским ценностям».

Причем проверять должны были именно мусульманские частные школы — других подобного рода заведений президентские «республиканские ценности» не коснулись. Да и о каких именно ценностях — Французской революции, Пятой республики, основателем которой считают генерала Де Голля, или профашистского режима Петэна в Виши идёт речь, тоже надо было бы уточнить. Затем президент Франции пошёл еще дальше, объявив, что лидеры французской мусульманской общины — имамы — должны принять «хартию республиканских ценностей», где ислам будет одной из религий, а не «политическим движением», и заодно не будет допускаться иностранное вмешательство в деятельность мечетей. Такие же правила в отношении, к примеру, армянских церквей во Франции вводить даже не подумали. И тем более заслуживает внимание реплика Макрона, который «усомнился», были ли алжирцы сформировавшейся нацией до французской колонизации. Речь шла о военных преступлениях, совершенных Францией в Алжире, и за репликой Макрона прямо читалось, что «алжирцы» до французской колонизации не входили в число тех народов, в отношении которых следовало соблюдать правила и даже международные обязательства по части гуманитарного права.

И теперь эта Франция, где в парламенте могут посоветовать депутату «ехать обратно в Африку», а из мусульман делают граждан второго сорта, которые находятся «под подозрением» уже по факту своего вероисповедания, ничуть не сомневается в своём праве читать нравоучения Азербайджану. Где, если называть вещи своими именами, сквозит та же ксенофобия, с «установкой» насчёт «хороших» христиан-армян и «плохих» мусульман-азербайджанцев, когда для официального Парижа уже неважно, где проходят признанные границы, кто на кого напал, чьи ракеты били по жилым кварталам городов, кто проводил «этнические чистки» и кто и сегодня не отказывается от территориальных притязаний к соседям.

Так что Карлос Мартенс Билонго в Африку не поедет. А вот «выехал» ли Макрон из городка Виши?

Нурани, обозреватель