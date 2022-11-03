В шестом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении завершилось предварительное следствие по части 10 офицеров в рамках уголовного производства, возбужденного по факту отказа военнослужащими от выполнения своих обязанностей в условиях военного положения.

Как сообщили в пресс-службе СК РА, в условиях объявленного военного положения, согласно приказу командира N-ой воинской части от 18 октября 2020 года личный состав 2-го стрелкового батальона в/ч отправился участвовать в боевых действиях. Однако ряд военнослужащих батальона, в том числе командир и девять офицеров, по дороге отказались от выполнения отдельных обязанностей военной службы и вернулись к месту постоянной дислокации воинской части.

Командиру и девяти офицерам батальона предъявлено обвинение по части 3 статьи 364 УК Армении, принятого 18 апреля 2003 года (соответствует части 3 статьи 529 УК РА, вступившего в силу 1 июля 2022 года).

В отношении упомянутых 10 офицеров отделено новое производство, которое с обвинительным заключением направлено прокурору, для решения вопроса об отправке суд.