Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию в период с 3 по 5 ноября и обсудит вопросы расширения альянса.

Об этом сообщил турецкий МИД.

«Генеральный секретарь НАТО будет принят президентом [Турции] Реджепом Тайипом Эрдоганом, встретится с министром иностранных дел [Мевлютом Чавушоглу] и министром национальной обороны [Хулуси Акаром]», — говорится в сообщении.

Встреча генсека НАТО с Эрдоганом, как ожидается, состоится в Стамбуле 4 ноября. Основным вопросом повестки станет принятие в альянс Швеции и Финляндии. Парламент Турции пока не ратифицировал заявку на их присоединение к НАТО.