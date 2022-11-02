Италия заморозила отправку очередного, уже шестого пакета военной помощи Киеву, «но поддержка остается».

Об этом пишет со ссылкой на источники в правительстве газета Il Messaggero.

«Несмотря на слухи последних дней, вызванные настойчивой просьбой президента Владимира Зеленского о новых системах ПВО, защитить Киев и другие украинские города, Рим замораживает новые поставки», — пишет газета.

Причина в том, что вопрос сначала надо согласовать с НАТО, сообщили собеседники издания.

«Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить», — сообщили источники в правительстве Италии.