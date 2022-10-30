Россия рассчитывает, что трехсторонний саммит в Сочи, который состоится в понедельник, 31 октября, позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил журналистам в воскресенье замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Проблем еще немало. Я думаю, все они будут проговариваться, в том числе в ходе завтрашней встречи в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться по пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Комментируя слова армянского премьера Никола Пашиняна о вероятности подписания мира до конца года, Руденко отметил, что «все может в этой жизни случиться». «И раз сказал лидер [Армении], то, наверное, у него были под этим какие-то основания так говорить», — сказал он.