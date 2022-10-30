Германия передала 14 генераторов разной мощности для подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

«14 генераторов разной мощности для подразделений ГСЧС в Донецкой, Киевской, Луганской, Черниговской и Черкасской областях уже в Украине», — отмечается в сообщении посольства в Facebook.

Доставку обеспечило Федеральное агентство по технической помощи (THW) при финансовой поддержке министерства иностранных дел Германии.