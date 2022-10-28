28 октября в Самарканде прошло 54-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ, на котором выступила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, говорится в сообщении пресс-службы Милли Меджлиса.

Отмечается, что на заседании также выступил спикер парламента Армении Ален Симонян, который предъявил далёкие от истины претензии в адрес Азербайджана, вследствие чего председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова повторно взяла слово, чтобы дать ответ Симоняну.

Гафарова отметила, что было сделано заявление «об оккупации Азербайджаном территории Армении», и это совершенно необоснованный и лживый упрёк и, что совершенно поразительно, исходит он от представителя государства, тридцать лет продержавшего под оккупацией 20 процентов азербайджанской территории.

Гафарова добавила: «Азербайджан никогда не имел намерения оккупировать территории Армении. Ни один город, ни одно село не были захвачены. Армения совершила очередную военную провокацию против Азербайджана 13-го сентября, а азербайджанская армия предприняла ответные меры, дабы охранить территориальную целостность нашей страны и сберечь жизни военнослужащих и гражданских лиц».

Что же касается вопроса карт минных полей, то, как сказала Гафарова, Азербайджан с большим трудом получил их у Армении, да и те, что получены, имеют лишь 25-процентную точность. Армения между тем продолжает минировать азербайджанские территории. На освобождённых от оккупации территориях обнаружено более 1400 мин, которые, что примечательно, изготовлены в Армении в 2021-м году. Минирование армянами азербайджанских земель после окончания войны является военным преступлением, а также нарушением международного гуманитарного права, трёхстороннего заявления о прекращении военных действий в регионе, сказала спикер. Она отметила, что, если учесть все перечисленные факты, то станет ясно, какое государство заинтересовано в вооружённых провокациях и кому выгодно тормозить мирный процесс – Азербайджану или Армении.

Председатель Милли Меджлиса отреагировала и на вопрос спикера армянского парламента касательно «военных преступлений».

«С полной ответственностью заявляю, что Вооружённые силы Азербайджана никогда не совершали военных преступлений, — отметила Сахиба Гафарова. — Эта претензия – образец двуличия государства, десятилетиями проводившего агрессивную политику, совершившего множество военных преступлений против военнослужащих и гражданских, а также поправшего элементарные права почти миллиона человек. В отличие от Армении, Азербайджан серьёзно относится к своим международным обязательствам. Представления о преступлениях, совершённых во время ведения военных действий, расследуются соответствующими государственными инстанциями. В заявлениях Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики от 17-го сентября и 2-го октября 2022-го года говорится о текущем всестороннем расследовании, которое ведётся в связи с распространёнными анонимно посредством социальных сетей видеозаписями, представленными как бы в доказательство «незаконных деяний» армии Азербайджана».

«А теперь мне хотелось бы спросить – занимается ли Генеральная прокуратура Армении распространяемыми в интернете видео о действиях армянской стороны? Почему-то господин Симонян их не упомянул. А ведь на этих кадрах мы видим издевательства – точнее, глумление – над телами погибших азербайджанских солдат», — заявила Гафарова.

«Я не буду говорить здесь о том, что сотворили армяне, потому что говорить об этом бесстрастно просто невозможно. Это просто не умещается в сознании нормального, культурного человека. Так что, хочу повторить свой вопрос: расследует ли Генеральная прокуратуры Армении эти видео?» — отметила Гафарова.

Она задала ещё один вопрос: какие шаги предпринимаются Арменией для привлечения к ответственности тех, кто виновен во множестве военных преступлений против солдат и гражданского населения Азербайджана в ходе обеих Карабахских войн, а также в безжалостных ракетных обстрелах Гянджи, Барды, Тертера и других городов, то есть мест компактного проживания мирного населения, в течение 44 дней войны? Вопрос этот, естественно, риторический, так как не было предпринятого ни одного шага в этом направлении, несмотря на широко распространённые в социальных сетях многочисленные официальные видеозаписи. Почти 3900 азербайджанцев числятся пропавшими без вести по итогам первой Карабахской войны – где они, что с ними случилось? В двух освобождённых от оккупации селах в этом году обнаружили массовые захоронения…

Свое мнение Гафарова выразила и на необоснованные претензии спикера армянского парламента по вопросу военнопленных. Она напомнила о своём ответе на его заявления касательно военнопленных на проведённом в Алматы заседании МПА СНГ и повторила, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных в соответствии с трёхсторонним заявлением от 10-го ноября 2020 года. Те же члены армянских вооружённых формирований, которые проникли на азербайджанскую территорию и совершали теракты против наших военнослужащих и мирного населения в период после подписания трёхстороннего заявления, военнопленными не считаются – это преступники, они совершили тяжкие преступления.

Что касается проживающих в Карабахе армян, спикер сказала, что, как и заявлял президент Ильхам Алиев, эти люди являются гражданами Азербайджана, а Азербайджан обсуждать свои внутренние дела и вопросы с каким-либо иным государством не намерен. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Они будут иметь те же права, что и другие азербайджанские граждане. Они могут быть уверены в том, что их жизнь станет во много раз лучше после интеграции в азербайджанское общество.

Гафарова также прокомментировала заявления о «разрушении армянского культурного наследия», сказав, что за 30 лет Армения уничтожила всё культурное наследие азербайджанского народа, намеренно уничтожила множество памятников истории, культуры и религии на ранее оккупированных ею землях. Наши мечети осквернялись, разрушались. ЮНЕСКО не организовала миссии в эти места для оценки состояния находившего там культурного наследия, невзирая на неоднократные призывы Азербайджана.

В завершении Гафарова отметила, что в Азербайджане уже не существует административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Указом президента Азербайджана создан Карабахский экономический район, добавила она.

