Летчики вертолетов Ми-8МТВ5 и Ка-52 военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнили полеты в горах, в том числе на сверхмалых высотах. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

«Экипажи Ми-8МТВ5 и Ка-52 ЮВО выполнили полетные задания в высокогорье Армении. <…> Экипажи выполнили учебно-тренировочные полеты, отработав приемы маневрирования в районе горных ущелий в разном диапазоне высот, в том числе на сверхмалых, элементы сложного пилотажа в светлое и темное время суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи вертолетов отработали поисково-спасательные работы в режиме зависания и эвакуацию условно раненных в горных районах. Полеты прошли как в одиночном порядке, так и в составе пар и звеньев. В них приняли участие более 120 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 20 единиц техники.