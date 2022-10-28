Россия продолжит оказывать содействие в вопросе подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, сообщила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

«Россия выступала в качестве посредника, выступает и будет оказывать содействие, для того чтобы два государства вышли на подписание мирного договора», — сказала Матвиенко на полях сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Россия, наш президент прилагают все усилия для поиска мирного разрешения существующих разногласий, проблем. Вчера, выступая на валдайском клубе, он еще раз подчеркнул, что Россия поддержит любое решение, которое будет способствовать миру в регионе. Конечно, оно должно учитывать интересы обеих сторон. Армения и Азербайджан должны найти в конечном итоге решения по делимитации, демаркации границы, по другим проблемным вопросам», — подчеркнула Матвиенко.