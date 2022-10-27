Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября 2022 года, сообщает пресс-служба структуры.

Отмечается, что в ходе сессии запланировано обсуждение результатов работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по Решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

На сессии будут рассмотрены совместные меры по оказанию помощи Армении.

Накануне, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван инициирует внеочередное заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.