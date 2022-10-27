Прошло два года с того дня, как ВС Армении подвергли ракетному обстрелу город Барда, находящийся вне зоны боевых действий в ходе второй Карабахской войны.

В результате обстрела ракетами «Смерч» погибли мирные жители — Джафарова Офелия Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмаилов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы, 2013 года рождения, 13 человек получили ранения.

Бардинский район и центр города трижды (5, 27 и 28 октября) подвергались обстрелам ракетами и тяжелой артиллерией со стороны ВС Армении. В результате погибли 29 человек, 112 получили ранения, был нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам.