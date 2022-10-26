У Армении 240 погибших в сентябрьских боестолкновениях с Азербайджаном.
Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
Ранее премьер страны Никол Пашинян сообщал о 135 погибших.
У Армении 240 погибших в сентябрьских боестолкновениях с Азербайджаном.
Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
Ранее премьер страны Никол Пашинян сообщал о 135 погибших.
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