Представители Армении и Турции планируют провести встречу на границе двух стран для обсуждения реализации договоренностей об авиагрузоперевозках и открытии границ для граждан третьих стран.

«В ближайшее время планируется провести на границе встречу представителей профильных ведомств Армении и Турции для обсуждения реализации двух договоренностей, достигнутых в июле. Речь идет о договоренностях относительно начала прямых авиагрузоперевозок и открытия границ для граждан третьих стран», — сказал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, которого цитирует «Арменпресс».