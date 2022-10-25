Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию, что критиковал командующих российской «спецоперацией» в Украине военных в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Пригожина, он не общался с российским лидером лично «ни недавно, ни в каком-либо ближайшем обозримом времени». Бизнесмен также отметил, что не жаловался главе государства на руководящих «спецоперацией» военачальников и не давал никаких оценок решениям Минобороны относительно Украины, поскольку не является военным специалистом.

Кроме того, предприниматель заявил, что не видел ролика, в котором бойцы ЧВК «Вагнер» жаловались на нехватку пропитания и других предметов, и подчеркнул, что не получает никаких ресурсов на поддержание деятельности своей ЧВК.