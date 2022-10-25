Инициативная группа «Объединение за выход из ОДКБ» 21 октября направила спикеру парламента Армении Алену Симоняну обращение с предложением организовать парламентские слушания на тему «Вопросы безопасности Армении», в частности, обсуждение общественного требования о выходе Армении из ОДКБ.

Об этом пишет газета «Грапарак».

«Обращение адресовано также главам постоянных комиссий по внешним отношениям, по обороне и безопасности, государственно-правовым вопросам, по региональной и евразийской интеграции, по защите прав человека и общественным вопросам. В обосновании обращения отмечается: «Сегодня граждан Армении больше всего волнует нынешнее и будущее видение безопасности и союзнических отношений, поэтому мы считаем это обсуждение необходимым»», – отмечает издание.