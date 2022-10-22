Визит в Азербайджан президента Турции Эрдогана и открытие нового аэропорта в Зангелане, два года назад освобождённом от армянской оккупации, еще долго будет оставаться в фокусе внимания и политиков, и журналистов. В том числе и потому, что озвученные в ходе азербайджано-турецкого саммита заявления очертили в регионе новый политический, а вернее, военно-политический баланс.

В совместном заявлении для прессы президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомним еще раз, подчеркнул: «В прошлом году в Шуше мы подписали Шушинскую декларацию, Турция и Азербайджан официально стали союзниками. Стали союзниками во всех сферах, что является серьезным достижением для наших народов, в то же время это – серьезный месседж региону и миру, потому что турецко-азербайджанское единство является очень важным фактором в регионе. Это – фактор мира и стабильности. В то же время, если кто-то вновь попытается предпринять несправедливые действия против нас, то, конечно, должен серьезно учесть этот фактор».

А здесь необходимо пояснение. Союз Азербайджан-Турция объединяет сегодня ведущие страны региона. Турция, если кто забыл, входит в «большую двадцатку», она обладает второй армией в НАТО и в Европе (и, в отличие от ставшего мемом термина «вторая армия в мире», по поводу реальной силы и боеспособности турецкой армии желающих отпускать шуточки не находится). Излишне напоминать, насколько за последние годы укрепились позиции Азербайджана и возрос авторитет нашей страны. Экономическое лидерство Азербайджана в регионе не оспаривалось по сути еще с момента старта нефтегазовых проектов (и это несмотря на оккупацию 20% территории и гуманитарную катастрофу с миллионом беженцев). Теперь же, после блестящей победы в 44-дневной Отечественной войне, нет сомнений и в военной силе.

Известно и другое. Азербайджан и Турция на мировой арене выступали и выступают за мир, сотрудничество и стабильность в регионе, стремятся придать импульс сотрудничеству. Достаточно вспомнить, что именно Турция является одним из немногих действующих «переговорных каналов» между РФ и Западом на фоне украинской войны. А Азербайджан уже предлагает Армении работать над полноценным мирным договором.

Но это миролюбие уж точно не стоит путать с нерешительностью и страхом. И озвученное президентом Ильхамом Алиевым заявление не оставляет сомнений: если какая-то из «третьих стран» попытается вести в отношении Азербайджана несправедливую политику или вообще перейдёт к языку угроз, то увидит перед собой ту самую геополитическую «связку» Азербайджан-Турция. Со всеми вытекающими.

Конкретных адресатов этого предупреждения президент Азербайджана не назвал. Но заявление прозвучало как раз в то время, когда целую кампанию угроз, придирок и провокационной «игры мускулами» развернул соседний Иран. Где на первом месте — провокационные учения с демонстрацией форсирования пограничного Араза, не менее провокационные видеоролики с угрозами и т.д.

Но вот получилась ли у иранского муллократического режима ожидаемая «игра мускулами» — вопрос открытый. Видеоролики учений, которые должны были бы демонстрировать сокрушительную мощь «стражей исламской революции», возымели обратный эффект. Как показывают официальные видеокадры, иранская армия осталась на уровне семидесятых годов и сильно отстала от современных военных стандартов. Даже назвать ее достаточно профессиональной сегодня не получается. Есть проблемы и с «матчастью» — на вооружении ИРИ стоят заведомо устаревшие танки и другая техника. Наконец, есть серьезные проблемы и с подготовкой личного состава. Учения только стартовали, но в их ходе уже имели место «ошибки с мишенями», иранские вояки брали на прицел собственную технику и т.д.

И если этот, пардон, «антиквариат» столкнётся на поле боя с современной и боеспособной армией, пусть и уступающей по численности — результаты у военных экспертов сомнений не вызывают. Азербайджан и Турция — не те противники, против которых Ирану следует устраивать «игру мускулами».

Более того, на этом фоне Азербайджан уже сделал первый «ответный ход» — в сфере «мягкой силы». Принимая генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева, президент Азербайджана, в числе прочего, отметил: «…Мы в Азербайджане со своей стороны будем делать все для того, чтобы укреплять единство стран нашей организации, а также поддерживать наших братьев, проживающих в различных странах мира, а это десятки миллионов наших кровных братьев. Только азербайджанцев за пределами Азербайджана проживает намного больше, чем в Азербайджане, в несколько раз больше. И конечно, их безопасность, их права, их благополучие для нас имеют важнейшее значение. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства, оказывать им помощь в их развитии с тем, чтобы они сохраняли азербайджанский язык, азербайджанские традиции, азербайджанскую культуру, были верны принципам азербайджанства и никогда не обрывали связей со своей исторической Родиной, так же, как и многие представители других народов наших братских тюркских государств проживают за пределами государственных границ. Но я также знаю, что все руководители тюркских государств придают важное значение тому, как обеспечиваются права их братьев в тех или иных странах».

Это заявление можно назвать программным. Глава государства поднял на весьма серьёзный уровень вопрос прав, безопасности и национальной идентичности наших соотечественников, живущих за пределами тюркоязычных стран. А это верный месседж, что теперь Азербайджан на государственном уровне будет оказывать поддержку в том числе и 35 миллионам азербайджанцев Ирана, лишенных элементарных прав на национальную идентичность, развитие своего языка и культуры. И если до последнего времени Азербайджан уверенно защищал за рубежом права и интересы своих граждан вне зависимости от национальности, то теперь появляется новая задача: президент Азербайджана Ильхам Алиев дал понять, что теперь одной из основных задач становится защита прав азербайджанцев, проживающих в разных странах мира, обеспечение их безопасности, сохранение национальной идентичности. Это, напомним еще раз, основные права и свободы человека, которые должны обеспечить власти тех стран, где и проживают наши соотечественники. И если власти этих стран, как, к примеру, в Иране, отказывают им в соблюдении этих элементарных прав — такие действия Азербайджан более не будет считать ни «внутренним делом», ни «проявлением суверенитета».

Так что Тегерану самое время задуматься о цене собственной провокационной политики.

Отдел политики Minval.az