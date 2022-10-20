И Азербайджан, и Турция искренне заинтересованы в нормализации отношений с Арменией.

С данным заявлением в Джебраиле выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что встречи между спецпредставителями Армении и Турции продолжаются: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Праге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ближайшее время специальные представители также продолжат свои встречи».

Чавушоглу добавил, что были предприняты некоторые шаги для повышения доверия: «Открыто воздушное пространство и начато прямое авиасообщение между двумя странами. Мы сделали похожие искренние жесты. Мы всегда говорим, что и Азербайджан, и Турция искренне настроены на нормализацию отношений».