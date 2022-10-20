20 октября с 16:30 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кяльбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.