«В связи с поведением учащегося будут выдаваться «желтые», «оранжевые» и «красные» уведомления».

Об этом сказал завотделом по организации и управлению общего и дошкольного образования Министерства науки и образования Эльнур Алиев.

По его словам, они будут отправлены и родителям, а также прикреплены к «личному» делу учащегося:

«Постоянное получение «красного» уведомления означает, что работать с таким учеником бесполезно. В этом случае может быть сделано обращение в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в местных органах исполнительной власти. Также к процессу могут быть привлечены инспекторы управлений полиции, привлеченные к делам несовершеннолетних».

Алиев добавил, что за хорошее поведение учащимся будут выдаваться «зеленые» карты, которые также будут отправлены родителям и прикреплены к «личному» делу ученика.

«Если ученик все время будет получать «зеленую» карту, то ему будет вручена благодарность или диплом», — сказал завотделом.