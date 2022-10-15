На место аварии привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска для принятия мер по откачке воды, а при необходимости эвакуации и других мер безопасности, сообщили в МЧС.

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В Баку произошла авария на магистральном водопроводе.

Fвария произошла ночью в поселке Локбатан Гарадагского района. В результате затоплена автомобильная дорога, проходящая через город Локбатан, передает Trend, ссылаясь на заявление руководителя пресс-службы ОАО «Азерсу» Анара Джабраиллы.

По словам представителя ведомства, в ночное время на водопроводе Кура-Баку диаметром 1200 миллиметров произошла авария.

«В результате затоплена автомобильная дорога Баку-Газах. Как только поступила информация об этом, водопровод был перекрыт, на территории были направлены аварийные бригады. Принимаются меры по ликвидации аварии. Руководство «Азерсу» находится на месте происшествия, привлечена специальная техника, водные насосы. Принимаются меры по восстановлению движения на дороге», — сказал Джабраиллы.