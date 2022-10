Экоактивисты облили томатным супом картину художника Ван Гога «Подсолнухи», которая висит в Лондонской национальной галерее.

«Искусство стоит больше жизни? Больше еды? Больше справедливости?» — говорится в посте.

Как сообщает Reuters, две девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. Обе были арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах.

В галерее пока никак не прокомментировали инцидент.

Breaking: Just Stop Oil throw soup on Van Gogh Sunflowers as they demand the Government act.

This is what oil is doing to our world. We understand why young people are angry.

Extinction Rebellion will bring ordinary people together to protest from 12pm in Trafalgar Sq today. pic.twitter.com/8RI3jir7ZS

— Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) October 14, 2022