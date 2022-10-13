Украине необходимо укреплять противовоздушную оборону для борьбы против российского вторжения, поскольку сейчас потребности страны удовлетворены лишь на 10%.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в пленарном заседании осенней сессии ПАСЕ.

Он отметил, что у Украины есть свои системы ПВО, но их недостаточно.

«Мы боремся с территориально большим государством, с большим объемом техники и ракет. Мы очень хотим, чтобы эта поддержка была в разы больше. Мы ожидаем от Франции и Италии также мощных шагов… И тут нечего добавить. У нас есть 10% того, что нам нужно, если честно», — сказал президент.