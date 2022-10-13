Возможное подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном становится в регионе одной из самых обсуждаемых тем. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил убежденность: если Армения проявит политическую волю, то мирный договор может быть подписан уже до конца нынешнего года. В переводе: Баку к такому подписанию полностью готов, дело за Ереваном.

Казалось бы, руководство Армении как бы тоже рассуждает о мирной повестке. Но… с условной границы Азербайджана и Армении регулярно приходят сообщения о нарушении режима прекращения огня. Причем весьма показателен и выбор точки для таких игр с огнём: больше всего подобных инцидентов на Кельбаджарском направлении. Где по-прежнему и горный рельеф, и объективные трудности с логистикой, и военно-стратегическая география, где с запада от этого района — Армения, с востока — зона временного размещения РМК, а с юга — Лачинский коридор, убеждают армянских «стратегов», будто бы это направление можно считать «слабым звеном» азербайджанской обороны. При этом близкие к армянской верхушке СМИ именуют Кельбаджар «оккупированным Карвачаром». А милитаристские ТГ-каналы советуют: «Если придется отступать, а исключать этого нельзя, то нам все равно хватит сил взять «Карвачар» (здесь и далее кавычки наши— Minval) и удерживать его — это самый стратегически важный район, при контроле хотя бы этого одного района раньше или позже мы освободим весь «Арцах». Уже сейчас мы должны готовиться к этому сценарию и готовить горно-штурмовые группы, которые будут способны и взять район, и удержать его, и вести длительную войну на нем, выполняя главную задачу всякой войны — разгром живой силы и техники врага. Каждый боец должен знать «Карвачар» как свои пять пальцев». Можно посоветовать не обращать внимания. Но точно так же, причем от имени сепаратистов Карабаха, накануне 44-дневной войны Армения обозначала свои новые территориальные аппетиты. В СМИ аккуратно «продавливался» милый термин «оккупированные территории Арцаха», в состав которых включали и земли бывшего Гирдыманского ханства, и Габалу, и Гянджу. Более того, сегодня игры с огнём на условной границе вновь совпадают с попытками Еревана устроить ревизию достигнутых в рамках постконфликтного урегулирования договоренностей. Достаточно вспомнить, как депутат от пропашиняновского «Гражданского договора» Рипмсиме Григорян на полном серьезе уверяет, будто бы вопрос «Арцаха» не может быть в контексте вопроса территориальной целостности Армении и Азербайджана, и карабахский вопрос – это вопрос реализации права народа на самоопределение. А вот под территориальной целостностью госпожа Григорян понимает международно-признанные границы Армении. То есть, по ее логике, Азербайджан уважать границы Армении должен, а и вот Армении при этом отказываться от притязаний на Карабах необязательно.

Можно отмахнуться, посоветовать «не переоценивать» и «не обращать внимания». Одно плохо: это те же советы, которые в изобилии раздавали нам накануне 44-дневной войны. Когда, по выражению «Голоса Армении», «власть забивала внутриармянское информационное поле различными фальсификациями о якобы уничтожении взлетной полосы аэропорта «Гандзака» (Гянджи — Minval), поднятом в Азербайджане вое в связи с этим, освобождении Шаумянского района и другими измышлениями. Наши соотечественники, получавшие неофициальную информацию с фронта, были в растерянности: кому верить — рассказам военных и ополченцев или госпропаганде, заверявшей, что противник в панике, «Гандзак» эвакуирован, мы побеждаем и наша армия скоро дойдет до исторического «Гардманка»».

Казалось бы, после военного разгрома осенью 2020 года, после дипломатического фиаско на переговорах в Праге и краха сентябрьской провокации на Кельбаджарском направлении Армении уже давно следовало бы взяться за км, прекратить устраивать провокации и работать над мирным договором. Но как тогда объяснить поведение Еревана? Им просто нравится «влетать» под ответки Азербайджана и в военной, и в дипломатической сфере? Такое поведение давно описано в медицине, оно, как бы это поделикатнее, учитывается в индустрии развлечения «для взрослых», но чтобы в большой политике? Что это — просто вопиющая неадекватность руководства Армении? Или же расчёт на то, что после ответных действий Азербайджана можно будет вновь причитать о своей «многострадальности» и звать на помощь весь «цивилизованный мир»? И сейчас новый кровавый спектакль готовят как раз к приезду в регион евронаблюдателей? Версия, как минимум, имеет право на существование. Тем более что нечто подобное армянские дельцы, не считаясь с жертвами среди своих сограждан, практикуют еще с конца XIX века,

Одно плохо: в решающий момент этих самых армянских дельцов «большие дяди» просто смахивают с доски, как битую карту или выработавшую свой ресурс батарейку. А вот ответка от Азербайджана и Турции прилетает в любом случае.

Нурани, обозреватель