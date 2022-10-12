Страны-союзники должны предоставить Украине разные системы противовоздушной обороны, чтобы она могла защитить свое воздушное пространство от атак со стороны российских оккупантов.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на брифинге.

«То, что нужно сделать всем разным странам, которые были на сегодняшней конференции (Рамштайн — ред), — это подключиться и помочь им (Украине) восстановить и поддерживать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал он.

Согласно плану, предложенному Штатами, несколько стран, в том числе Израиль и Германия, должны передать Украине системы ПВО.

По словам Милли, задача будет заключаться в том, чтобы использовать одновременно различные системы ПВО.

Он считает, что реализации этой стратегии будет добиться достаточно сложной с технической точки зрения, но все же достижимой.