РФ продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Утром 11 октября силы ПВО уничтожили четыре российские ракеты, которые летели с Каспия, сообщило командование Воздушных сил.
Утром 11 октября были сбиты четыре российских ракеты типа Х-101/Х-555. Позже противовоздушная оборона сработала в Киевской, Хмельницкой, Николаевкой и Одесской областях.
Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Утром 11 октября силы ПВО уничтожили четыре российские ракеты, которые летели с Каспия, сообщило командование Воздушных сил.
«Атака с Каспия продолжется. Около 7 утра из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов — ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555. Около 9.00 четыре ракеты уничтожены силами и средствами воздушного командования Юг», — уточнили военные.
Для боевой работы по крылатым ракетам задействованы авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВСУ.
Отметим, что в Хмельницкой и Киевской областях сработала противовоздушная оборона. Эту информацию подтвердили главы ОВА Сергей Гамалий и Алексей Кулеба.
Так, на Хмельнитчине уничтожен иранский дрон-камикадзе Shahed-136, а на Киевщине — две вражеские ракеты.
Вот вам и «российский флот на Каспии». Вот он для чего здесь. Били оттуда по Сирии, теперь бьют по Украине… Кто следующий на очереди? Весь Северный Прикаспий должен принадлежать Казахстану. Его столицей раньше был Оренбург, между прочим. Коренные жители региона — казахи, ногайцы, «астраханские татары» (все они — кыпчаки). Остальная часть, западнее — это Калмыцкие степи.