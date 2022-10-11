РФ продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Утром 11 октября силы ПВО уничтожили четыре российские ракеты, которые летели с Каспия, сообщило командование Воздушных сил.

Утром 11 октября были сбиты четыре российских ракеты типа Х-101/Х-555. Позже противовоздушная оборона сработала в Киевской, Хмельницкой, Николаевкой и Одесской областях.

Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Утром 11 октября силы ПВО уничтожили четыре российские ракеты, которые летели с Каспия, сообщило командование Воздушных сил.

«Атака с Каспия продолжется. Около 7 утра из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов — ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555. Около 9.00 четыре ракеты уничтожены силами и средствами воздушного командования Юг», — уточнили военные.

Для боевой работы по крылатым ракетам задействованы авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВСУ.

Отметим, что в Хмельницкой и Киевской областях сработала противовоздушная оборона. Эту информацию подтвердили главы ОВА Сергей Гамалий и Алексей Кулеба.

Так, на Хмельнитчине уничтожен иранский дрон-камикадзе Shahed-136, а на Киевщине — две вражеские ракеты.