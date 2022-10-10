Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО. Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве», — написал глава украинского государства.

Зеленский также отметил, что лидерство США очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции государств G7 и поддержки резолюции на Генассамблее ООН, которая осуждает аннексию Россией четырех украинских регионов.

Согласно заявлению пресс-службы Белого дома, Джо Байден заверил Зеленского, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки «современных систем противовоздушной обороны».

«Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую ей для обороны, включая современные системы ПВО», — отмечается в документе. Как в нем говорится, американский лидер также «указал на текущее взаимодействие с союзниками и партнерами с тем, чтобы Россия продолжила нести издержки».