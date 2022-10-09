Объем поставок иранских товаров на российские рынки вырос с марта на 70%. Такие данные распространил в воскресенье председатель экономической комиссии Меджлиса (однопалатного парламента исламской республики) Мохаммад Реза Пурэбрахими, сообщает ТАСС.

«Увеличение экспорта иранских товаров в Россию на 70% за последние полгода указывает на начало нового этапа в плане расширения экономического сотрудничества между двумя государствами, — приводит его слова агентство Tasnim. — События последних месяцев и изменения в экономических отношениях России со странами Европы открывают новые возможности для ирано-российского сотрудничества».

Чиновник также отметил, что существующая кооперация между центральными банками двух государств, а также ряд соглашений, касающихся увеличения товарооборота между РФ и Ираном, могут способствовать повышению уровня двусторонних экономических отношений.

Москва и Тегеран в настоящее время укрепляют торгово-экономическое сотрудничество. В январе — июле 2022 года двусторонний товарооборот увеличился на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил $2,8 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году объем взаимной торговли с Ираном вырос по сравнению с 2020 годом на 81,4% — с $2,2 млрд до $4 млрд.