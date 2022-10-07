Пять принципов мирного договора должны быть парафированы как можно скорее, и работа над текстом мирного договора должна начаться на основе этих принципов. Я уверен, что это может быть достигнуто быстро. На этом мы закроем страницу войны и вражды.

Об этом президент Ильхам Алиев высказался в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

Отметив, что открытие коммуникаций не является частью возможного мирного соглашения, глава государства сказал: «Это по существу уже должно было быть завершено. Потому что это обязательство, которое Армения взяла на себя 10 ноября 2020 года, но не выполнила. К сожалению, сегодня, когда я снова обратился к премьер-министру Армении с просьбой дать нам, наконец, маршрут автомагистрали, ответа так и не получил. Это даже не смешно, потому что там не так много деталей. Все знают, где должны проходить железная а автомобильная дороги. Нарушение Арменией обязательств — это, конечно, крайне постыдный факт. Однако мы по-прежнему терпеливы и сдержаны. Я уверен, что мы этого добьемся, но лучше бы это было раньше, чем позже».