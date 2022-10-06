Если Армения захочет, мирное соглашение может быть подписано до конца года. Время идет, наши инициативы продвигаются нелегко. Хотя первая встреча министров иностранных дел не дала конкретных результатов, но я считаю, что это позитивный шаг. Думаю, что если решение будет принято в ближайшее время, рабочие группы двух стран приступят к работе над текстом мирного соглашения, и к концу года мы сможем прийти к соглашению.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал, отвечая на соответствующий вопрос в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

Глава государства сказал, что ни у кого — ни у армянской стороны, ни у Совета Европы — нет вопросов относительно пяти принципов, объявленных Азербайджаном: «Сегодня во время встречи с президентом Франции я увидел, что эти пять принципов приняты . Это естественно, ведь ничего нового мы не изобрели. Это принципы, основанные на отношениях между государствами, которые хотят нормализовать отношения».