Минный вопрос поднимается на всех переговорах. Азербайджанская сторона всегда говорила, что эти шаги Армении наносят ущерб миру.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

«Сегодня на четырехсторонней встрече я упомянул, что после окончания Второй карабахской войны армянами было установлено не менее 1400 противопехотных мин, и это очередное преступление против нас, очередной террористический акт. Я также констатировал, что после войны более 250 азербайджанцев были либо убиты, либо тяжело ранены. Другими словами, против нас продолжается армянский терроризм. Это должно быть прекращено, и минирование — не единственное преступление», — сказал глава государства.