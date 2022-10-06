Судя по всему, руководство Армении в лице Никола Пашиняна совсем потеряло голову. Еще вчера холоп России, сегодня огрызается на своего хозяина. Похоже, бывшего хозяина, так как в вопросе выстраивания отношений менять господ — для армян привычное дело.

Импульсом, подтолкнувшим Армению к смене российского курса на западный, стала последняя ее военная авантюра в отношении Азербайджана. Именно после провокации 12-14 сентября, когда ни Россия, ни ОДКБ не пожелали ввязаться в грязную армянскую игру, армяне решили показать свое истинное лицо. А тут и визит третьего лица в американском политическом истеблишменте Ненси Пелоси в Ереван пришелся кстати. Пожалуй, поездка американской «бабушки не очень тяжелого» поведения сыграла важную роль в крене армянской внешней политики. Антироссийские митинги, резкие заявления высокопоставленных лиц Армении в адрес Кремля – свидетельство того, что Ереван окончательно разочаровался в своем хозяине.

Однако, «лай армянской Моськи» продолжается до сих пор. Так, Пашинян, не имея смелости высказать свое недовольство против Москвы открытым текстом, решил воспользоваться услугами жены – Анны Акопян. Точнее, свое возмущение он выразил посредством газеты «Айкакан жаманак», главным редактором которой является супруга Пашиняна.

Итак, в публикации говорится: «Желания России в нашем регионе вписываются в ее цепочку глобальных желаний, а Армения и Карабах являются звеном в этой цепи ее желаний. Россия почти хочет от Армении того же, что хочет от Украины, чтобы она стала частью союзного государства «Россия-Беларусь» или России. И если в случае с Украиной РФ для такого результата использует российские и, возможно, белорусские войска, то в случае с Арменией она использует российские войска, дислоцированные в Азербайджане, и в какой-то мере в Армении. Смысл действий таков: показать уязвимость безопасности Армении, чтобы последняя подала заявку на вхождение в состав союзного государства «Россия-Беларусь». Шаги для развития этой логики — агрессивность Азербайджана, инертность российских войск, дислоцированных в Армении, политическая инертность России, невыполнение обязательств по поставкам вооружений в Армению. Использование последнего средства не случайно и использовалось ранее, например, до и после войны 2016 года. Армения должна быть максимально уязвимой, чтобы как можно теснее обнять Россию. Случай с Карабахом также является частью этой логики, с некоторым отличием. России нужно нерешение карабахского вопроса, то есть чтобы карабахский вопрос оставался нерешенным, как рычаг воздействия и на Армению, и на Азербайджан».

«Это стремление было краеугольным камнем установившегося десятилетиями статус-кво в зоне карабахского конфликта, и, исходя из этого краеугольного камня, в политике Армении можно было бесконечно продолжать переговоры. Так продолжалось до 2011 года, от которого Россия шаг за шагом пришла к необходимости изменить статус-кво. Россия пришла к такому выводу не потому, что хочет решить карабахский вопрос, а потому, что начала понимать, что не может сохранять статус-кво. Одной из ключевых причин является возрастающая роль Турции и значение для России более или менее взвешенной позиции Турции в ходе необратимого конфликта России с Западом. Причину 44-дневной войны следует искать здесь. А также, что в случае предвидимого или планируемого конфликта с Западом, когда заведомо западные транспортные пути будут закрыты или, по крайней мере, поставлены под сомнение, для России было крайне важно обеспечить более-менее нормальную работу Дарданелл и проливы Босфор (иначе Черное море для России стало бы озером).

Маршрут Россия-Грузия-Турция не решит проблему новых дорог. Из-за конфликтов в Абхазии и Южной Осетии дороги, проходящие через них, не будут открыты. А Верхний Ларс работал еще до украинского конфликта. И поэтому способом эффективного решения этого вопроса было бы использование оси Армения-Азербайджан. Именно поэтому план Лаврова по карабахскому вопросу предусматривал передачу южных районов Азербайджану, чтобы освободить от препятствий трассу железной и автомобильной дороги Ордубад-Мегри-Горадиз. В этом смысле, несмотря на публичные заявления, Россия является основным бенефициаром коридора через территорию Армении, потому что и Азербайджан, и Турция, и Россия хотят, чтобы коридор через территорию Армении находился под контролем Российской Федерации. Последний фактор является существенным, так как через территорию Ирана проходит автомобильная дорога. Железная дорога также может быть построена через Иран. Не очень удачный ход дел на Украине существенно усугубил установившуюся после 2011 года ситуацию, что России сложно быть гарантом статус-кво, сложившегося после 2020 года. Возросла роль Турции и Азербайджана, и теперь Азербайджан может стать площадкой для экспорта газа и нефти из России в ЕС», — говорится в публикации.

Мы привели весь текст целиком, чтобы читатель понял, какой бред завладел армянским умом. В Армении самозабвенно верят в то, что она действительно независимая страна. А на деле она стала зависимой с того момента, как объявила о своей «независимости. Все стратегически важные узлы армянской экономики сегодня находятся во владении России. То есть, у Москвы нет необходимости в заявке Армении по поводу вхождения в союзное государство. Фактически Армения, как бы она не виляла хвостом в сторону Запада, является провинцией России. Далее в публикации проводится совершенно нелепая параллель Армения-Украина. Украина воюет за свою независимость, за свою Родину, в то время как Армения при помощи той же России пытается оккупировать азербайджанские территории.

Кроме того, в статье говорится о заинтересованности России в нерешении карабахского вопроса. Но именно об этом на протяжении долгих лет говорил Азербайджан. Причем, говорил о том, что не только Россия, но и США и Франция заинтересованы в «подвешенности» карабахского конфликта. Однако осень 2020 года изменила геополитический расклад благодаря решительным действиям азербайджанской армии, доказавшей на поле боя, что проблему можно решить и военным путем.

Автор «айкакановской» глупости также отмечает, что «Россия является основным бенефициаром коридора через территорию Армении, потому что и Азербайджан, и Турция, и Россия хотят, чтобы коридор через Армению находился под контролем Российской Федерации». Но самое смешное заключается в том, что открытие коридора отмечено в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. И Пашинян, поставивший подпись под этим актом о капитуляции, обязался выполнить все его пункты. И вот сегодня «человек с рюкзаком» пытается всю вину свалить на Москву. Хотя именно благодаря России Армения все еще продолжает существовать.

Однако заигрывания с Западом Армению до добра не доведут. В Армении так и не поняли разницу между сбалансированной политикой и «политической проституцией». А продажных не любит никто и нигде. Даже на Западе…

Фарид Теймурханлы