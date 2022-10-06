В соответствии с планом на 2022 год в городе Мармарис Турецкой Республики проходят совместные учения подразделения подводной атаки и подразделения подводной обороны батальонов специального назначения Военно-Морских Сил Азербайджана и подразделения специального назначения ВМС Турции.

Как сообщили в Минобороны, на учениях, проводимых на военно-морской базе Аксаз, военнослужащие обеих братских стран будут выполнять задачи по отработке наземной и морской тактик, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.

Учения продлятся до 14 октября.