4 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 19-21°, днем ​​25-28° тепла. В Баку ночью 19-21°, днем 26-​​28° градусов тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность – 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром местами вероятен туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем ​​28-32° тепла, в горах ночью 3-8°, днем ​​15-19° тепла.